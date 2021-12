KMI waarschuwt opnieuw voor gladde wegen

Kans op eerste (smeltende) sneeuw in Vlaanderen, tot 10 centimeter sneeuw in de Ardennen

In het westen van het land en in de streken nabij de Franse grens wordt het vandaag wisselend tot zwaarbewolkt met kans op lokaal wat lichte regen of (smeltende) sneeuw die eventueel zou kunnen blijven liggen. In de rest van het land is de kans op regen of sneeuw minder groot en blijft het overwegend droog bij maxima tussen 0 graden in de Ardennen en 5 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

27 november