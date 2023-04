KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor wind, met kans op onweer en intense neerslag

Vanavond en vannacht trekt een actieve regen- en buienzone vanaf de kust over het land. Daarbij is er kans op onweer en lokaal intense neerslag. Het KMI waarschuwt bovendien in heel het land met ‘code geel’ voor wind. Daarbij zijn hevige windstoten mogelijk, met overlast of schade als gevolg.

De neerslagzone die over ons land trekt, gaat gepaard met veel wind. “We verwachten in het algemeen rukwinden tussen 70 en 80 km/h”, meldt het KMI. “Maar in het geval van een onweer of een gestructureerde buienlijn zijn lokaal nog zwaardere windstoten mogelijk.”

Bij ‘code geel’ voor wind is volgens het weerinstituut plaatselijke overlast of schade mogelijk en kan het verkeer enige hinder ondervinden. “Wees waakzaam”, luidt het advies. De waarschuwing geldt in heel het land.

Volledig scherm © KMI

Noodnummer 1722

De FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het noodnummer 1722 geactiveerd. Wie bij storm- en/of wateroverlast bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Het nummer dient enkel voor situaties die niet levensbedreigend zijn. Voor mogelijk levensbedreigende situaties kan er nog altijd gebeld worden naar 112.

Het nummer 1722 wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. De bedoeling is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten.

Vanavond trekt een nieuwe regen- en buienzone over ons land. Er is kans op onweer en vooral in het noordwesten kan daarbij lokaal veel neerslag vallen. In de Hoge Venen is tijdelijk wat smeltende sneeuw mogelijk. In het tweede deel van de nacht wordt het in het noordwesten droger met opklaringen. De minima liggen tussen 2 en 5 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 7 graden elders. De matige zuidwestenwind wordt tijdelijk vrij krachtig tot krachtig uit zuid tot zuidzuidwest. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 60 km/h in het zuidoosten van het land en tussen 70 en 80 km/h elders of lokaal zelfs meer. Vooral in het westen kunnen de rukwinden lokaal nog wat hogere snelheden halen.

Donderdag is het op veel plaatsen nog zwaarbewolkt met nog regen en buien. In het westen is het al droger met opklaringen. Geleidelijk trekt de neerslagzone weg naar Duitsland en krijgen we mooie, zonnige perioden. In het zuidoosten blijft er wel meer stapelbewolking aanwezig, met nog steeds wat voorjaarsbuien. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden in de Ardennen en tussen 10 en 12 graden elders, met een lokale uitschieter tot 13 graden. De wind waait matig uit zuidwest of westzuidwest.

Vrijdag begint met flink wat zon. Later wordt het in het westen van het land en in de gebieden nabij de Franse grens zwaarbewolkt met in de namiddag kans op een beetje regen. Elders blijft het meestal droog en gedeeltelijk bewolkt. Een lokaal buitje is echter niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de hoge Ardennen en 12 of 13 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit het zuiden.