KMI waarschuwt met code geel voor rukwinden, nummer 1722 geactiveerd: “Stormschade mogelijk”

Vanavond en vooral tijdens de nacht verwacht het KMI regen en soms fikse buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. De wind neemt in kracht toe en wordt vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en tijdelijk zelfs zeer krachtig aan zee. In de meeste streken worden rukwinden van 70 tot 90 km/u verwacht en lokaal is zelfs 100 km/u niet uitgesloten. Het KMI kondigt alvast code geel af voor het hele land tussen 23 uur vanavond en donderdag 14 uur.

Qua temperatuur krijgen we zeer zacht weer, maar verder is de herfst nu echt in het land. Vooral tijdens de nacht verwacht het KMI regen en soms fikse buien, mogelijk vergezeld van enkele donderslagen. De minima liggen tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan er windschade voorkomen, de bomen staan immers nog steeds in blad.

“Sommige weermodellen berekenen in de avondperiode een onstuimige episode met talrijke onweerachtige buien die gepaard kunnen gaan met hevige windstoten en zelfs stormschade”, zegt weeranalist van NoodweerBenelux Nicolas Roose. “De combinatie van lokaal pittige buien en veel wind is een gevaarlijke cocktail in dit jaargetijde. Door een grote hoeveelheid bladeren op de weg kan het lokaal ook zelfs glad zijn”, waarschuwt NoodweerBenelux nog.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft wegens het slechte weer tijdelijk het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp. Voor storm- of waterschade die niet levensbedreigend is, maar waarvoor de bijstand van de brandweer noodzakelijk is, kunnen mensen een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar 1722. Op die manier raakt het noodnummer 112 voor mogelijk levensbedreigende situaties niet overbelast.

De FOD roept op om bij voorkeur het e-loket te gebruiken. “Hierdoor vermijd je dat je misschien lang aan de lijn moet blijven voordat je een operator aan de lijn krijgt”, klinkt het. “Soms raken de telefoonlijnen immers verzadigd wanneer er veel mensen tegelijk bellen. Een aanvraag via het e-loket wordt door de brandweer op dezelfde manier afgehandeld als een oproep naar 1722. Je zal dus niet sneller geholpen worden als je naar 1722 belt.” Het noodnummer 112 blijft voorbehouden voor levensbedreigende situaties.

Donderdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met opnieuw perioden van regen en buien. De westen- tot noordwestenwind krimpt zeer tijdelijk naar het zuidwesten in de loop van de dag. Ze blijft een belangrijke factor want ze is nog matig tot vrij krachtig en lokaal zelfs nog krachtig met rukwinden van 60 tot lokaal 80 km/u. De maxima klimmen niet hoger dan 9 tot 12 graden.

In de nacht van donderdag op vrijdag is het meestal droog met brede opklaringen. Het wordt opnieuw rustiger. In Hoog-België kan het op sommige plaatsen vriezen. In het centrum van het land schommelen de minima rond 4 graden en vlak aan zee halen we nog zo’n 10 graden.

Vrijdag start op vele plaatsen met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het noorden. Het wordt dan wisselend tot soms zwaarbewolkt en vooral in de late namiddag en avond vallen er enkele buien. We halen maxima van 7 tot 9 graden op het Ardense reliëf en 10 tot 12 graden in het westen van het land. Het wordt winderig met in het binnenland rukwinden rond 60 km/u.

Zaterdag wordt het opnieuw rustig en droog, met veel lage wolken met soms enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee bij matige wind. Zondag is het vrij zonnig met hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima rond 9 à 10 graden in de Ardennen en 12 tot 14 graden in Vlaanderen.

