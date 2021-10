KMI waarschuwt met code geel voor rukwinden en veel neerslag

Weerman Dehenauw over noodweer juli: “Twee dagen voordien al duidelijk dat er enorm veel regen zou vallen. Ik was ervan overtuigd dat er iets ergs zou gebeuren”

17 september Op maandag 12 juli “voorspelden verschillende modellen enorme hoeveelheden regen voor woensdag 14 juli, met tussen 100 en 150 mm lokaal ten zuiden van Samber en Maas”. Dat verklaarde David Dehenauw, het hoofd van het departement Voorspellingen van het KMI, vandaag in de Waalse onderzoekscommissie naar de overstromingen. Hij pleitte voor een “centrum voor natuurrampen”. “Wat normaal in twee maanden valt, zou in twee dagen vallen. Dat waren zeer duidelijke gegevens voor de specialisten. Ik was ervan overtuigd dat er iets ergs zou gebeuren”, aldus Dehenauw.