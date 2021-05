KMI waarschuwt met code geel voor onweer, rukwinden en hagel

WeernieuwsDeze woensdag start droog met opklaringen in het centrum en het oosten, maar in het westen zijn er al snel veel wolken met geleidelijk ook enkele buien. In de namiddag verwacht het KMI in het binnenland meer en intensere buien, plaatselijk met onweer, hagel of felle windstoten. In de kuststreek wordt het dan droger en zonniger.

Het KMI waarschuwt in heel het land met ‘code geel’ voor onweer. “We verwachten lokaal onweer met ofwel zware regenval, of hagelbuien, of rukwinden, of blikseminslagen, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen. Wees waakzaam”, klinkt het. Er zijn hagelbollen mogelijk van 1 à 2 centimeter.

Wateroverlast

De meest hevige buien moeten we volgens NoodweerBenelux verwachten in de namiddag. Dan zorgen opklaringen voor een voldoende hoge temperatuur om enkele felle buien te veroorzaken. De hoogste kans op felle buien is voor het binnenland van België. “De kans op wateroverlast is iets kleiner dan voorbije dagen”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Maar doordat de buien zich traag verplaatsen, is de kans niet uitgesloten.

De maxima liggen vandaag tussen 10 graden in de Ardennen en 15 of lokaal 16 graden in Vlaanderen. De matige zuidwestenwind ruimt in de loop van de dag naar het noordwesten.

’s Avonds verlaten de onweersbuien België via Duitsland. De nacht wordt rustig, droog en lichtbewolkt. In de loop van de nacht kan er nevel, mist of lage bewolking gevormd worden, vooral dan in het oosten van het land. De minima schommelen tussen 3 en 9 graden, bij een meestal zwakke wind die krimpt naar zuidwest tot west.

Donderdag start grijs in het oosten van het land, elders zijn er mooie opklaringen. Nadien ontwikkelen er zich in de voormiddag stapelwolken, waaruit lokaal een klein buitje kan vallen. In de loop van de namiddag neemt de hoge en middelhoge bewolking toe, maar het blijft overal nog droog. De maxima liggen dan tussen 12 en 17 graden.

Wanneer wordt het warmer?

NoodweerBenelux verwacht de eerstvolgende 7-10 dagen niet meteen een weersverbetering. Dat hebben we volgens de weerdienst te danken aan een hardnekkig lagedrukgebied boven West-Europa.

“Dit lagedrukgebied is niet van plan om zich veel te verplaatsen komende dagen, waardoor het fris en regenachtig blijft. Voor zomerweer moeten we kijken naar het zuiden van Europa. Spanje krijgt de komende dagen te maken met een flinke hitte-opstoot waardoor de maxima in de namiddag kunnen klimmen tot 35°C of meer.

