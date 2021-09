KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor intense buien en onweer: waar en wanneer wordt onweer verwacht? Onze weerman blikt vooruit

Het KMI waarschuwt vanaf de middag in heel België met ‘code geel’ voor onweer. “We verwachten intense en onweerachtige buien met lokaal veel neerslag op korte tijd en ook kans op hagel”, klinkt het. Er kan tot 15 millimeter regen op een uur tijd vallen, en het onweer kan gepaard gaan met windstoten van 60 km/u of lokaal nog iets meer. VTM-weerman Frank Duboccage legt uit wat we kunnen verwachten bij code geel.

Fikse wolkbreuken leidden donderdagavond op sommige plekken ook al tot schade en overlast. Zo begaf in Geraardsbergen het dak van de Action-winkel het onder de immense hoeveelheid regen die plots bij het zomeronweer uit de lucht kwam. In Wetteren liep de avondmarkt onder water. Ook op andere plekken waren er problemen.

Deze voormiddag viel er vooral in het zuidoosten en oosten regen, hier en daar met een paar donderslagen. Elders is het nog veelal droog tot de middag. In de namiddag komen er vanuit Frankrijk opnieuw verspreide intense buien voor, die hier en daar gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden in de Hoge Ardennen en rond 23 of 24 graden in de lagere gebieden, zo meldt het KMI. De minima liggen tussen 10 graden in Hoog-België en 16 graden in Laag- en Midden-België.

Op welke plekken?

Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hevige regen- en onweersbuien. “Het is op dit moment heel onstabiel. Dat betekent dat er lokaal regen- en onweersbuien kunnen ontstaan. Dat is nu al het geval in verschillende delen van het land”, vertelt onze weerman Frank Duboccage aan HLN Live. “Alleen de kustregio en het uiterste westen van het land zullen er grotendeels aan ontsnappen. Op sommige plaatsen gaat het hevig tekeer.”

Op sommige plaatsen schijnt echter het zonnetje. “Het gaat om geïsoleerde cellen”, legt Duboccage uit. “Door onstabiliteit ontstaan stapelwolken uiteindelijk komt het tot felle regen- en onweersbuien. Tussenin heb je daalbewegingen, waardoor de onstabiliteit afneemt tussen de buien door. Dan kan de zon schijnen. Het is heel wisselend. Als je nu blauwe lucht ziet en je wilt gaan wandelen, hou er dan rekening mee dat op een uur tijd alles kan veranderen.” Dat kan gaan van Oost-Vlaanderen tot Limburg.

Wat betekent code geel?

“Dat betekent dat er veel regen mogelijk is op korte tijd”, legt Duboccage uit. Er kan daarbij 10 tot 15 mm op een uur tijd vallen. “Lokaal kan dit ook voor overstromingen zorgen. Hagel is niet uitgesloten. Tijdens de passage van buien gaat de wind ook eventjes fel tekeer.”

Wat is de verwachting voor deze avond?

“De buien hebben warmte nodig. Die warmte stimuleert alles om de buien te genereren”, aldus onze weerman. “Vanavond koelt het af. De meeste buien gaan eruit in de loop van de avond. Komende nacht is het gewoon droog met opklaringen.”

Bekijk hier beelden van het dak van de Action in Geraardsbergen dat gisteravond instortte

Komende dagen

Zaterdag is het vaak bewolkt met soms enkele opklaringen. In het noordwesten en uiterste noorden van het land valt er soms wat lichte regen of een bui, elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Zondagochtend zijn er plaatselijk brede opklaringen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Lokaal kan daar ook wat nevel of een mistbank hangen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt. Het blijft in de meeste streken droog. De kans op een geïsoleerde bui is opnieuw het grootst in het uiterste noorden of noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer, met op dinsdag en woensdag maxima rond 24 graden.

Halle stond gisteren voor de vijfde keer deze zomer onder water:

Bekijk ook: De avondmarkt in Wetteren liep gisteravond onder water

Heeft u wateroverlast? Stuur uw videobeelden dan zeker door via video@hln.be of via WhatsApp op het nummer +32 474 74 65 02