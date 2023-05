KMI waarschuwt met code geel voor intense buien en fors onweer - David Dehenauw: “Overlast is mogelijk”

Ontvlucht jij deze zomer ook de hitte? Meer Belgen kiezen voor vakantie in Noord-Europa in plaats van het Zuiden

Meer en meer mensen willen op vakantie naar Noord-Europa in plaats van Zuid-Europa. Omdat het daar te heet is geworden. Dat merken ze bij Interhome België, de grootste verhuurder van vakantiehuizen in Europa. De voorbije zomers waren in Zuid-Europa loeiheet en kurkdroog, nooit waren er meer bosbranden. En dit jaar is er nu al een hittegolf, in april. “Zuidelijke bestemmingen zullen nog altijd populair zijn”, vertelt Thibault Van Look van Interhome. “Maar we zullen wel een grotere verspreiding hebben van het toerisme.”