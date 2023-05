KMI waarschuwt met code geel voor intens onweer met kans op hagel

Eerste grote bosbrand dit jaar in Frankrijk bedwongen: 1000 hectare in de as

Na vijf dagen is de eerste grote bosbrand van het jaar in Frankrijk volledig geblust. Dat heeft de brandweer donderdag bekendgemaakt. Zowat 1.000 hectare, ongeveer 1.400 voetbalvelden, werd in de as gelegd. De bosbrand is met meer dan vijfhonderd brandbestrijders en zes blusvliegtuigen bedwongen.