KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor gladheid en mist

WeernieuwsHet KMI waarschuwt vanmorgen met in heel Vlaanderen met ‘code geel’ voor mist. In het centrum van het land en in Wallonië geldt bovendien een waarschuwing voor gladheid. Opletten dus voor gladde wegen door rijm- en/of lokale ijsplekken of aanvriezende mist. De mist kan het zicht beperken tot minder dan 200 meter.

Het KMI signaleert donderdag ook ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. “Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want deze kunnen een gevolg zijn van CO- intoxicatie”, klinkt het.

Donderdag begint op de meeste plaatsen met vele lage wolken en (aanvriezende) mist. Vanaf het zuidoosten komen er opklaringen en deze breiden zich geleidelijk uit naar het centrum van het land, maar in het noorden en westen blijft het wellicht ook in de namiddag zwaarbewolkt en op sommige plaatsen zelfs mistig. De maxima schommelen tussen 2 à 3 graden waar de lage wolken en mist hardnekkig zijn en 6 of 7 graden op de toppen van de zuidelijke Ardennen. Er staat een zwakke wind uit veranderlijke of zuidwestelijke richtingen.

Donderdagavond en -nacht verwacht het KMI in Laag en Midden-België opnieuw veel lage wolken, nevel en (aanvriezende) mist. In Hoog-België blijft het op de meeste plaatsen helder. De minima liggen tussen lokaal -5 graden in sommige Ardense valleien en +2 graden aan zee, met waarden rond het vriespunt in het centrum van het land.

Vrijdag blijft het rustig met mist en lage bewolking in Laag- en Midden-België. In de Ardennen en Belgisch Lotharingen wordt het meestal zonnig. De maxima schommelen tussen 3 en 8 graden, afhankelijk van de opklaringen. De wind is zwak en veranderlijk.

Ook zaterdag begint de dag grijs met mist en lage bewolking, maar in de loop van de dag verschijnen er geleidelijk opklaringen. In de Ardennen blijft het meestal zonnig. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden. De wind is zwak uit zuid tot zuidoost.

Zondag verwacht het KMI vrij veel bewolking met hier en daar wat lichte regen of motregen. Vooral over het oosten van het land is er nog kans op mist. De wind neemt iets toe en wordt matig uit west tot zuidwest. De maxima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.