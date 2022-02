KMI waarschuwt met code geel: heel de dag nog intense neerslag en rukwinden verwacht

Het is vandaag eerst betrokken met geleidelijk intensere regen. Het KMI waarschuwt in bijna het hele land met code geel voor regen en wind. Die waarschuwing blijft nog tot vanavond gelden. Het nummer 1722 werd geactiveerd voor brandweerbijstand bij situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Het is vrij zacht met maxima van 5 graden op de Hoge Venen en 10 graden in het westen. Het regent overal, maar in het oosten van het land valt langdurige en de meest intense neerslag. In de namiddag wordt het wisselvallig in het westen en het centrum met opklaringen maar ook nog buien, eventueel vergezeld van een donderslag.

Tot zondagavond wordt er veel neerslag verwacht. In 24 uur kan de hoeveelheid neerslag 25 liter per vierkante meter overschrijden in minstens een kwart van elke provincie behalve West-Vlaanderen. Zeer plaatselijk kan er 40 liter per vierkante meter vallen in de provincies Antwerpen, Limburg, Namen en Luxemburg.

De wind uit het zuidwesten is vrij krachtig tot krachtig en soms zeer krachtig aan zee. De wind ruimt later naar het westen. De rukwinden kunnen oplopen tot 80 à 90 kilometer per uur, of zelfs meer aan zee en plaatselijk in het binnenland.

Het KMI waarschuwt daarom met code geel tot deze avond: die waarschuwing geldt voor wind in alle provincies, en voor regen in alle provincies behalve West-Vlaanderen.

De provincie Luik is in code oranje voor regen omdat de maximale hoeveelheden neerslag daar schommelen tussen 50 en 60 liter per vierkante meter op het reliëf.

Volledig scherm Code geel © KMI

1722

Het nummer 1722 blijft actief, zo meldt de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op die manier wil men de hulpdiensten niet overbelasten en blijven de noodnummers vrij voor de meest dringende oproepen.

Voor storm- en waterschade waarvoor men bijstand van de brandweer nodig heeft, kan men een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. “Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn”, stelt de overheidsdienst.

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar men kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Brusselse parken

Het Brussels gewest sluit zondag de gewestelijke parken, natuurreservaten en bossen af wegens verwachte windstoten van meer dan 80 kilometer per uur. Ook het Zoniënwoud zal niet toegankelijk zijn. Dat maakte Leefmilieu Brussel zaterdag bekend. De overheidsdienst raadt mensen in Brussel ook aan om niet in de buurt van bomen te komen.

De parken en bossen zullen weer opengaan eens de stormwaarschuwing beëindigd is en de betrokken groene ruimtes vervolgens “geïnspecteerd, opgeruimd en beveiligd” zijn, luidt het. Leefmilieu Brussel verwacht dat de heropening in de loop van maandag zal gebeuren.

Rustige start van de week

's Nachts neemt de buienactiviteit langzaam af in het westen en in de streken aan de Franse grens. Aan de Nederlandse grens en in de provincie Luik, blijven er de hele nacht buien vallen. Stofhagel en een donderslag is niet uitgesloten. De buien krijgen een winters karakter in de Ardennen en een sneeuwlaag kan zich in de loop van de nacht vormen op de Ardense hoogten. Minima tussen -1 en +5 graden met een matige tot vrij krachtige westnoordwestenwind. Aan zee is de wind krachtig en soms nog zeer krachtig met rukwinden tot 90 kilometer per uur.

Maandag wordt het rustiger. In de voormiddag is het wisselend bewolkt van het noordoosten tot het zuidoosten met nog enkele buien (winters in de Ardennen). In het westen en aan de Franse grens, is het droog met brede opklaringen. In de loop van de dag breiden de opklaringen zich uit naar alle streken met hoge wolkenvelden en het wordt overal droog. Echter, op het einde van de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 2 graad op de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen.