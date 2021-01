KMI voorspelt vanavond opnieuw rukwinden van 80 km/uur of meer

In de loop van de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de Franse grens en ’s avonds gaat het regenen. Het is opnieuw zacht met maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot lokaal 9 graden elders, meldt het KMI.

De wind waait vrij krachtig, aan zee krachtig, uit het zuidwesten. Later op de dag zwakt de wind even af naar matig. De rukwinden halen snelheden rond 60 à 70 kilometer per uur. Tegen de avond zijn er echter opnieuw rukwinden mogelijk van 80 kilometer per uur of iets meer, behalve in het westen.

Donderdagnacht is het eerst zwaarbewolkt en regenachtig met tijdelijk veel wind. Op veel plaatsen kan ruim 10 millimeter neerslag vallen. Tijdens het tweede deel van de nacht wordt het in de westelijke landshelft geleidelijk aan droog en verschijnen er enkele opklaringen. Over het oosten blijft het veelal bewolkt en nog regenachtig. In Hoog-België krijgt de neerslag geleidelijk een winters karakter. De minima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden aan zee.

Rukwinden

De wind is vooral in het centrum en oosten tijdens het eerste deel van de nacht krachtig uit het zuidwesten met rukwinden van 80 of 90 kilometer per uur. In het westen is de wind minder krachtig en meestal matig uit het westen. Later op de nacht wordt het overal vanuit het westen rustiger.

Vrijdag sleept een storing nog over het zuidoosten van het land en kan daar wat winterse neerslag brengen in de hogere gebieden. Elders is het veelal droog met opklaringen. In de namiddag wordt het vrij zonnig, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met slechts lokaal een bui, vooral tegen de avond. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Ardense toppen en 6 of 7 graden in Vlaanderen. De wind waait meestal matig uit zuidwest en krimpt naar zuidzuidwest.