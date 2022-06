KMI: lente was op twee na zonnigste lente, droog en warm met temperaturen tot 30,8 graden

De drie lentemaanden in Ukkel waren ook allemaal zonniger dan gemiddeld, met zelfs een absoluut record in maart. De maand mei was dan weer de op twee na zonnigste meimaand.

De lente van dit jaar telde 674 uur en 27 minuten zonneschijn (normaal 495 uur en 19 minuten). Dat is wel nog ruim achter het record van 2020 (740 uur 48 minuten) en 2011 (707 uur 16 minuten).

Weinig neerslag

In maart viel er dan weer slechts 2,2 mm neerslag in Ukkel, goed voor een absoluut record. Ook in april was het droger dan gemiddeld. Volgens het KMI zorgde het natte einde van mei ervoor dat de lente niet in de top vijf van droogste lentes eindigde. De lente van 2022 telde uiteindelijk 108,8 mm neerslag in Ukkel, terwijl dat er normaal 165,6 mm is. Die neerslag viel op 23 dagen, een evenaring van het absolute record van 1880 en 2020.

Afgelopen lente registreerde het KMI vijftien onweersdagen, terwijl dat er normaal 24,8 zijn. Het zijn er ook maar twee meer dan tijdens de recordjaren 1991 en 2013, klinkt het.

In maart en april viel er op enkele dagen ook lokaal nog neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond, zo blijkt nog. Volgens de gegevens van het KMI lag met 11,5 centimeter de dikste sneeuwlaag op 2 april in Mont-Rigi in Weismes, in de provincie Luik.

Tot 30,8 graden Celsius

Hoewel het in Ukkel in april kouder dan gemiddeld was, waren de maanden maart en mei wel warmer. De lente was in zijn geheel dan ook warmer dan gemiddeld, met een temperatuur van 11,3 graden Celsius (normaal 10,5 graden).

De hoogste temperatuur werd op 19 mei gemeten in Ophoven bij Kinrooi, met 30,8 graden Celsius. De laagste temperatuur was -9,3 graden op 3 april in Neu-Hattlich (Eupen).