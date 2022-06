KMI kondigt code geel af voor hitte zaterdag en dat kan nog code oranje worden - Mogelijk hittegolf in provincie Luxemburg

Het KMI heeft met temperaturen die zaterdag kunnen oplopen tot 36 graden code geel afgekondigd in heel het land. Daarmee roept het op tot waakzaamheid. In bepaalde streken kan er zelfs nog een opschaling naar code oranje volgen. In de provincie Luxemburg doen ze er nog een schepje bovenop en is een lokale hittegolf “niet onmogelijk”.

De komende dagen wordt het steeds warmer, volgens het KMI. Morgen liggen de maxima in Vlaanderen al tussen 29 en 31 graden en zaterdag komen daar nog enkele graden bij.

“Zaterdag wordt de warmste dag met maxima rond 33 of 34 graden in Laag-België”, klinkt het. “In de Kempen en de Gaume (het zuiden van de provincie Luxemburg, red.) kan het zelfs tot 35 of 36 graden worden. Alleen in de kuststrook is het minder warm, met maxima rond 25 graden.”

Waakzaam

Daarmee zijn zaterdag de criteria voor code geel bereikt in heel het land (met uitzondering van de kust), waarmee wordt opgeroepen om waakzaam te zijn voor de hitte. “In bepaalde streken kan een opschaling naar code oranje nog volgen”, klinkt het. Bij code oranje wordt opgeroepen om voorbereid te zijn en de raadgevingen van de bevoegde overheid op te volgen.

Volledig scherm © REUTERS

Vanaf zondag stroomt er vanuit het westen minder warme lucht over het land. De maxima liggen dan rond 17 of 18 graden in het westen, 24 tot 28 graden in het centrum, maar in de Gaume nog altijd rond 30 à 32 graden.

Voor het begin van volgende week zijn de verwachtingen nog onzeker, maar het is niet onmogelijk dat de warmte nog voortduurt. Het KMI spreekt in dat geval van maxima tussen 25 en 30 graden, voornamelijk in het oosten van het land, en dat tot en met woensdag.

Luxemburg

De provincie Luxemburg heeft de warmste weerkaarten van het land. Momenteel is er al code geel van kracht en dat wordt voor morgen en overmorgen opgeschaald naar code oranje. “Volgens de verwachtingen is het niet onmogelijk dat in Luxemburg lokaal de criteria van een hittegolf (minstens vijf opeenvolgende dagen met maximumtemperaturen van ten minste 25 graden, waarvan drie dagen met maximumtemperaturen van ten minste 30 graden) bereikt zullen worden”, klinkt het nog.