KMI: “Hoogste gemiddelde maximumtemperatuur in ons land sinds begin van metingen”

Skipiste in Hoge Venen geopend dankzij sneeuwka­non­nen

In Ovifat in de Hoge Venen, in het zuidoosten van de provincie Luik, kan geskied worden. Dankzij sneeuwkanonnen ligt er een laag van 30 centimeter sneeuw en is de blauwe piste voor alpineskiën geopend, zo is woensdag vernomen.

14 december