KMI en agentschap Wegen en Verkeer waarschuwen opnieuw voor gladde wegen: vanavond en morgen code geel

Voor winterpret moet je in Oostkan­tons zijn: sneeuwta­pijt van 12 centimeter op sommige plaatsen, skipistes geopend

De winterse buien zullen in Vlaanderen niet zorgen voor een dik sneeuwtapijt, maar in het zuiden van het land is dat wel het geval. Al wie komend weekend op zoek is naar winterpret, zakt dus best af naar daar. Nu de sneeuwlaag er op sommige plaatsen al tot 12 centimeter is aangedikt, hebben twee wintersportcentra in de Oostkantons de deuren kunnen openen. Skiliefhebbers worden er verwelkomd op getraceerde pistes.

12:04