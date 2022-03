Klimatologisch overzicht: Winter was, jawel... warm en nat

De winter was eerder warm en nat. Vooral de relatief warme periode rond de jaarwisseling viel daarbij op en in december en februari viel er meer neerslag dan gemiddeld. Dat meldt het KMI in het klimatologisch overzicht van de winter.

In Ukkel waren de drie wintermaanden warmer dan gemiddeld. Vooral de relatief warme periode rond de jaarwisseling viel voor het KMI op. De winter in zijn geheel was warmer dan gemiddeld: 5,5 graden Celsius, normaal is dat 4,1 graden.

Geen enkele winterse dag

Het KMI registreerde afgelopen winter slechts 16 vorstdagen en geen enkele winterse dag. Voor de huidige referentieperiode was dat de vierde keer dat het KMI geen enkele winterse dag registreerde tijdens de winter (vorige keer was in 2020). Voor de volledige periode (vanaf 1893) was dat nog maar de negende keer.

Meer neerslag

In december en februari viel er meer neerslag dan gemiddeld, terwijl januari net droger was. In totaal viel er in Ukkel deze winter meer neerslag dan normaal: 259,0 mm tegenover een normale waarde van 228,6 mm. Het KMI registreerde daarnaast 15 onweersdagen in ons land, tegenover normaal 11,5 dagen.

In Ukkel sneeuwde het deze winter enkel in december. In totaal bestond de neerslag hier 3 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw (normaal: 12,6 dagen). De grootste dikte werd op 3 december gemeten (1 cm).

In de rest van België bestond de neerslag de afgelopen winter gedurende 40 dagen geheel of gedeeltelijk uit sneeuw. Deze neerslag viel vooral in de Hoge Venen en in de hogere delen van de Ardennen.

Somber

December en januari waren sombere maanden. Net als vorig jaar scheen de zon in de korte maand februari meer dan in de twee andere wintermaanden samen. Uiteindelijk was de afgelopen winter iets somberder dan normaal in Ukkel.