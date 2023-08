Klimaatwetenschapper Thiery: “Warmste maand ooit is voorbode van wat normaal zal worden”

Volgens cijfers van het Europese observatieprogramma Copernicus was afgelopen maand juli de warmste maand ooit in de geschiedenis van de mensheid. Volgens de metingen werd het 0,33 graden warmer dan de tot dan toe warmste maand ooit. Dat was juli 2019, met een gemiddelde temperatuur van 16,63 graden.

“Driedubbel record”

“Het gaat eigenlijk om een driedubbel record dat in juli verbroken werd”, zegt Thiery. “De gemiddelde temperatuur was wereldwijd anderhalve graad warmer dan voor de industriële revolutie. Nooit was het water in onze oceanen zo warm. En het ijsoppervlak in Antarctica stond nooit lager sinds het begin van de metingen”, duidt Thiery.

Volgens Thiery hebben deze wereldwijde klimaatextremen een duidelijk verband met de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. “Die hoge temperaturen zijn ongetwijfeld het gezicht ervan", klinkt het.

“Technologie is er”

De verwachting van Thiery en collega-wetenschappers is dat de stijging van deze temperaturen zich ook in de toekomst zal voortzetten. “Het is slechts een voorsmaakje van wat over een decennium normaal zal zijn”, waarschuwt Thiery. “Vooral Zuid-Europa deelde deze zomer in de klappen, maar ook in België slaat de klimaatopwarming toe. Kijk maar naar de overstromingen in Wallonië of de hittegolven van vorige zomer.”

Dat wil volgens Thiery niet zeggen dat er geen oplossingen mogelijk zijn. “We hebben alle technologie en financiële middelen in handen om de transitie naar groene energie te maken.”