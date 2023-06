KIJK. Waarom is het warme weer draaglijker? En krijgen we echt een hittegolf? Weerman Frank geeft antwoord

Hoewel de temperaturen de komende dagen en nachten nog verder oplopen, voelt het toch minder warm aan dan anders. En dat heeft volgens weerman Frank Duboccage te maken met de windrichtingen. “Er staat een oostelijke wind. Dat is kurkdroge lucht, wat wil zeggen dat de luchtvochtigheid lager is. Een droge lucht is altijd net iets draaglijker dan een lucht met een hoge luchtvochtigheid”, zegt hij.

De weerman benadrukt dat we meestal wel een vochtige lucht hebben, maar in Europa staat het weer momenteel op z’n kop. “Meestal komt warm weer tot bij ons door zuidelijke stromingen, maar in het zuiden is het nu niet zo warm. Het is nu vooral ten oosten van ons land warm. Door die oost-noordoostelijke stroming is die warmte uiteindelijk tot bij ons gekomen”, weet Duboccage.

KIJK. Waarom zijn hoge temperaturen draaglijker dan anders?

“Hittegolf zal van één graadje afhangen”

Of we ook een echte hittegolf zullen krijgen, zal van één graadje afhangen. “Zaterdag wordt het 30 graden, zondag verwachten we in Ukkel officieel 29 graden. Maandag wordt ook 29 graden verwacht, maar zondag en maandag kan het ook 30 graden worden”, voorspelt Duboccage. Om van een hittegolf te spreken, moet het vijf dagen na elkaar zeker 25 graden zijn en drie opeenvolgende dagen 30 graden. Het valt dus nog af te wachten of dat de komende dagen het geval zal zijn.

De weerman voorspelt dat we nog lang van het mooie weer zullen mogen genieten. “Er verandert weinig op de weerkaarten”, klinkt het. Het wordt volgende week wel iets koeler met temperaturen rond de 26 graden. “Maar met het zonnetje erbij is dat nog altijd prachtig weer.”

KIJK. “Hittegolf of niet: dat zal van één graadje afhangen”