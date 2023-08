KIJK. Storm tijdens hoogtij veroorzaakt enorme golven in Saint-Malo: kijklustigen krijgen volle laag

Bomenstu­die: opwarming in middeleeu­wen toch niet groter dan nu, cruciale rol broeikas­gas­sen

In tegenstelling tot wat tot nu toe werd gedacht, was de klimaatopwarming in de middeleeuwen niet groter dan die van vandaag. Dat blijkt uit een studie op de ringen van bomen door het Zwitserse Federale Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek (WSL), waaraan ook de UCLouvain deelnam. “Deze ontdekking benadrukt de rol die de uitstoot van broeikasgassen speelt in de temperatuurschommelingen in Scandinavië”, klinkt het.