KIJK. Mensen springen in oceaan om te ontsnappen aan vuurzee op Hawaï: “We lagen zo’n drie uur in het water”

Update Zware overstro­min­gen in Slovenië, Oostenrijk en Kroatië eisen vier levens: twee Nederlan­ders onder slachtof­fers

Bij de zware overstromingen in Slovenië meldt de politie een vierde dode, nadat vrijdag al drie doden waren gevallen als gevolg van het noodweer, onder wie twee Nederlanders en een Sloveen. Zaterdagochtend werd ook een vierde mannelijk slachtoffer gevonden aan de oever van de rivier de Sava in hoofdstad Ljubljana. Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat zijn dood het gevolg is van de overstromingen, maar het onderzoek loopt nog, meldt STA. De Sloveense premier Robert Golob spreekt van de “ergste natuurramp in de geschiedenis”. Via 4040 kregen we van onze lezers beelden van het noodweer in Slovenië én buurland Kroatië.