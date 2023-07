KIJK. Hoe ontstaan supercel en megahagel? Weervrouw legt uit

LIVE. Bosbrand nabij luchthaven van Nice onder controle - Alarmcen­tra­les roodgloei­end door oproepen uit Italië

Terwijl Griekenland kreunt onder de hitte en de bosbranden niet onder controle krijgt, wordt er in Noord-Italië noodweer verwacht: van supercellen tot zelfs “sterke tornadodreiging”. In Italië vielen er al drie doden bij het zwaar weer, maar ook de bosbranden in het zuiden van het land eisten intussen een leven. En ook in Frankrijk bestrijden brandweerlieden branden. Volg de recentste ontwikkelingen hier in onze liveblog.