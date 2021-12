Kerstdag begint met regen, alleen noorden mag op tijdelijk sneeuwlaagje hopen

Verschil­len­de plaatsen in noordwes­ten van België lopen waterscha­de op door hevige regenval

Verschillende plaatsen in ons land zijn vrijdagavond onder water gelopen door de aanhoudende regen. Onder meer in de Vlaamse provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen, en in de Waalse provincie Henegouwen was er sprake van waterschade. Vooral straten en kelders van huizen liepen onder. Er vielen nergens gewonden. Volgens weerman David Dehenauw zou het ergste echter voorbij zijn. “Tussen vanavond en morgenochtend passeert er nog een regenzone van 1 tot 5 liter per vierkante meter. Dinsdag kan er nog eventueel een liter vallen, maar vanaf dan blijft het tot kerst quasi droog”, klinkt het.

11 december