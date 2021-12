Kans op witte kerst “dubbel zo groot als normaal”

Zachte dagen met veel wolken in het vooruit­zicht

Deze namiddag blijft het grijs met soms nog wat lichte regen of motregen, vooral dan in het centrum en over het oosten van het land. In de Ardennen is het nevelig en hangt er lokaal dooimist. Aan zee is het met 12 graden zacht voor de tijd van het jaar, aldus het KMI. Ook zondagnacht blijft het zacht, met kans op wat lichte regen.

12 december