Kans op witte kerst “dubbel zo groot als normaal”, maar ook net zachter weer mogelijk

Die onzekerheid heeft te maken met de grens tussen koude en zachte lucht. Tijdens kerst kan die grens pal boven ons land komen te liggen, maar “een verschuiving van 100 kilometer kan al een verschil maken van 10 graden en regen, of 0 graden en sneeuwval”, aldus Meteovista. Ook de komende dagen krijgen we geen uitsluitsel. Het blijft dus spannend afwachten tot Kerstmis.

Vorig jaar was de situatie anders en wisten we al een week op voorhand dat we opnieuw een groene kerst zouden krijgen. Het werd toen maximum 5,6 graden in Ukkel, een normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Voor een witte kerst moeten we intussen al elf jaar teruggaan, tot 2010. In Ukkel lag er toen 20 centimeter sneeuw.