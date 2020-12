Kans op winterse buien tijdens oudejaarsavond

Donderdag en vrijdag is er ook in Vlaanderen kans op enkele winterse buien. Dat meldt het KMI. Concreet kan het om korrelhagel of natte sneeuw gaan. Het wordt dus opletten op de baan tijdens oudejaarsavond.

Vanmiddag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt, met vooral in de Ardennen enkele buien. Op grote hoogten kunnen ze een winters karakter aannemen. De maxima variëren van 4 of 5 graden in het centrum van het land tot 6 graden aan zee.

Vanavond komen er meer opklaringen in het noorden van het land. In het zuiden wordt het zwaarbewolkt met winterse buien. In de loop van de nacht neemt de kans op een (winterse) bui ook toe in de kuststreek. In Hoog-België kan er zich aanvriezende mist vormen. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Morgenochtend is er in Hoog-België nog kans op aanvriezende mist. Overdag blijft het droog op een (winterse) bui na. Het wordt vaak bewolkt met soms toch ook een paar opklaringen. De maxima schommelen van 0 graden in de Hoge Venen tot 4 à 5 graden in Vlaanderen.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen en smeltende sneeuw. In Hoog-België valt er sneeuw. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 5 graden aan zee. Tijdens oudejaarsnacht is er kans op enkele winterse buien. Vooral in het zuiden van het land is er ook kans op aanvriezende mist.

Op nieuwjaarsdag verwacht het KMI zwaarbewolkt weer, met nog een paar lokale winterse buien. In de loop van de dag wordt het droog. In de Ardennen blijven de temperaturen de hele dag negatief. Elders zijn de maxima licht positief.

Zaterdag wordt het meestal droog en wisselend bewolkt. ‘s Ochtends is er kans op aanvriezende mist. Met maxima van -3 graden op de hoogten tot +2 of +3 graden in Vlaanderen blijft het vrij koud.

Zondag zal een storing vanuit Duitsland ons bereiken, met kans op wat lichte sneeuw. De maxima schommelen in de meeste streken rond +1 graad. In Hoog-België blijft het licht vriezen.

Maandag kan een lagedrukkern in onze streken winterse neerslag veroorzaken vanuit Nederland. De maxima schommelen rond +1 à +2 graden. In Hoog- België blijft het vriezen. Dinsdag is het mogelijk droog met opklaringen. De maxima variëren tussen -2 en +2 graden.