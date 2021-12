Kans op sneeuw in de Ardennen, buien in de rest van het land

Wisselend opklarin­gen en wolkenvel­den, enkele regenbuien aan de kust

Deze ochtend zijn er brede opklaringen in het centrum van het land terwijl er meer wolkenvelden zijn in het uiterste westen en in de Ardennen. Nadien wisselen wolken en opklaringen elkaar af op de meeste plaatsen. Aan zee of in het uiterste westen van het land zijn er enkele (intense) buien mogelijk met kans op een donderslag of wat stofhagel. Elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 7 graden aan de kust, zo meldt het KMI woensdag.

8 december