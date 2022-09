Italië kreunt onder felle regen en overstromingen: minstens zeven doden, “kind meegesleurd door kolkend water”

WEERBE­RICHT. Plaatse­lijk regen- of onweersbui­en, maar 's avonds verdwijnt buienkans

Zaterdag start met veel zon, maar in de namiddag neemt de bewolking snel toe en vallen er verspreid over het land enkele buien. Deze kunnen vergezeld zijn van onweer. Naar de avond toe lost de bewolking op en verdwijnt de buienkans opnieuw. De maxima liggen tussen 20 graden op de Hoge Venen en 25 à 26 graden in het centrum. De wind is meestal zwak uit zuid tot zuidzuidwest. Dat meldt het KMI.

3 september