Italiaanse steden Verona en Pisa perken gebruik van drinkwater in door aanhoudende droogte

WEERBE­RICHT. Gedaan met de hitte, kans op buien en onweer nemen toe

Het blijft zondagnamiddag meestal droog en vrij zonnig in het zuidoosten van het land, waar het nog warm blijft met maxima tot 25 graden en zelfs tot 31 of 32 graden in Belgisch-Lotharingen. Maar elders is het wisselend bewolkt met opklaringen, maar zijn er ook bewolkte perioden met kans op buien, mogelijk met onweer. Het is gevoelig frisser met maxima tussen 19 en 24 graden en rond 17 of 18 graden aan de kust, zo meldt het KMI.

19 juni