Is stormweer voorbij? Ook vanavond nog code geel aan kust voor windstoten

Het stormweer is voorlopig voorbij, maar de wind geeft zich nog niet helemaal gewonnen. Vanavond worden er vooral nog rukwinden tot 80 à 85 kilometer per uur verwacht aan de kust, waarvoor het KMI waarschuwt met code geel tussen 18 en 22 uur.

Zaterdag krijgen we eerst brede opklaringen en droog weer. Overdag neemt de bewolking toe en vallen er enkele lokale buitjes. In de loop van de namiddag bereikt een regenzone het westen en later het centrum. De maxima schommelen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Vlaanderen.

De matige zuidwestenwind wordt stilaan vrij krachtig met rukwinden tot 65 kilometer per uur. Over het westen en aan zee wordt de wind op het einde van de namiddag meestal krachtig met pieken van 65 tot 80 kilometer per uur. Het KMI waarschuwt aan de kust met code geel tussen 18 en 22 uur.

Zaterdagavond regent het en op de Ardense hoogten valt er winterse neerslag; over het westen wordt het stilaan droog met enkele opklaringen. In de nacht op zondag is het aanvankelijk nog regenachtig over de oostelijke landshelft. Daarna wordt het tijdelijk overal meestal droog met plaatselijke opklaringen, maar op het einde van de nacht volgen er vanaf het westen opnieuw perioden van regen. De minima worden zaterdagavond bereikt en zij schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen, 5 graden in het centrum en 7 graden in het westen.

De westen- tot zuidwestenwind waait eerst vrij krachtig tot krachtig met rukwinden van 60 tot 80 kilometer per uur of wat meer aan zee. Tijdens de nacht wordt het rustiger met een matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 12 graden in het westen, wat zacht is voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind waait in het binnenland vrij krachtig met rukwinden tot 70 kilometer per uur. Aan zee is de wind krachtig met pieken tot 80 kilometer per uur. ‘s Avonds en ‘s nachts wakkert de wind verder aan en wordt de neerslag intenser.

Maandag wordt het winderig en onstabiel met afwisselend opklaringen en buien. Deze kunnen soms intens zijn met kans op korrelhagel en mogelijk een donderklap. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het uiterste westen van het land. D

e wind waait vrij krachtig tot lokaal soms krachtig uit west tot noordwest. Aan zee is de wind zeer krachtig tot mogelijk zelfs stormachtig. Er is kans op windstoten van wat meer dan 80 kilometer per uur in het binnenland en 90 kilometer per uur aan zee.

Dinsdagochtend is het rustiger met in de meeste streken opklaringen. Overdag neemt de bewolking toe en in de namiddag gaat het regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 11 graden in Laag-België. De westen- tot zuidwestenwind waait eerst zwak tot matig en neemt daarna toe tot vrij krachtig in het binnenland en soms krachtig aan zee.

Bekijk ook: Zo verwoestend raasde storm Eunice over ons land

Lees ook: