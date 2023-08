Iran zeker twee dagen dicht door “ongeziene hitte”, overheid krijgt kritiek

De Iraanse regering heeft het openbare leven in het land voor twee dagen stilgelegd door de “ongeziene hitte”. De mogelijkheid bestaat zelfs dat het langer wordt. De maatregel krijgt echter kritiek. Want hoewel het bijzonder heet is in Iran, gaat het niet overal om recordtemperaturen. Er wordt dan ook gespeculeerd dat er iets heel anders aan de hand is.

Overheidsdiensten, banken en particuliere bedrijven blijven al zeker tot zaterdag gesloten. Gisteren en vandaag zijn uitgeroepen tot nationale vakantiedagen. Vrijdag is in Iran sowieso een weekenddag. De overheid zou echter overwegen om ook van komende zaterdag (de eerste dag van de nieuwe werkweek) een vakantiedag te maken.

De maatregel werd dinsdag pas aangekondigd, naar verluidt op vraag van het ministerie van Gezondheid. Dat maakte melding van een stijgend aantal patiënten met een hitteslag in de ziekenhuizen.

Record

Het is bijzonder warm in Iran. Maar dat de hitte “ongezien” zou zijn - zoals de regering zegt - klopt niet. Volgens de Arabisch nieuwssite ‘Al Jazeera’ was het gisteren op de middag 37 graden in de hoofdstad Teheran en zou het kwik er vandaag stijgen tot 40 graden. “De gemiddelde maximumtemperatuur in augustus in Teheran is zo'n 36 graden Celsius en het record staat op 42 graden”, klinkt het.

Enkele koelere provincies in het noorden tekenden temperaturen op van 33 graden en enkele hete provincies in het zuiden ongeveer 45 graden, met pieken tot 52 graden volgens klimaatwetenschapper Maximiliano Herrera. Vorige maand bereikte het kwik in het zuiden echter al meer dan 50 graden en toen volgde er géén shutdown van de regering. Nochtans waren er toen problemen door stof, vervuiling, watertekorten en stroomonderbrekingen.

Online wordt dan ook druk gespeculeerd dat er iets anders aan de hand is en dat de regering er door de droogte niet in slaagt om voldoende waterkracht op te wekken. Dat is de belangrijkste bron van elektriciteit in Iran.

De regering en staatsmedia ontkennen dat en zeggen dat er geen probleem is om voldoende elektriciteit op te wekken. Nochtans werd de afgelopen weken alarm geslagen over de toenemende energieconsumptie. Eind juli zou er zelfs een recordverbruik geweest zijn van 72.000 megawatt per dag.

Iran heeft wel vaker last van het uitvallen van de elektriciteit in de zomer, maar dit jaar waren daar tot nu toe minder problemen mee. Dat zou het gevolg zijn van een maatregel van de nieuwe president Ebrahim Raisi. Die pakt de sociale onrust in het land onder meer aan door ervoor te zorgen dat gezinnen minder last hebben van energieblack-outs, ten nadele van de industrie. Die laatste staat nu op energierantsoen.

Iran bestaat grotendeels uit woestijngebied. In die streken wonen bijna negentig miljoen mensen. Al jaren waarschuwen wetenschappers voor de gevolgen van de klimaatverandering in het land, zoals droogtes.