IN KAART. Waar regent en onweert het het meest? En hoe komt dat? Weerman David Dehenauw legt het uit

Frissere temperatu­ren en kans op buien, ook de rest van de week is het wisselval­lig

21 juni De sterk gestoorde luchtmassa in het noorden verlaat ons land geleidelijk via Nederland. In het zuiden blijft de onstabiele lucht hangen. Dat betekent dat er vanmiddag in het noorden van het land nog wat regen kan vallen, maar dat het normaal droger wordt. Op sommige plaatsen in het zuiden van het land gaan de buien misschien wel hand in hand met onweer. Dat meldt het KMI.