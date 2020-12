In de Ardennen valt sneeuw die tijdelijk blijft liggen

WeernieuwsHet is donderdag zwaarbewolkt met perioden van regen. In de Ardennen valt er sneeuw die tijdelijk blijft liggen. Het kan in de namiddag vrij krachtig waaien, met rukwinden tot 60 kilometer per uur. De maxima liggen er rond 1 graad. In het westen van het land stijgt het kwik tot 6 à 7 graden. Dat zegt het KMI.