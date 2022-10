IN BEELD. Zondvloed op Kreta richt ravage aan: dode en vermisten

Vandaag start zonnig, later meer wolken met maxima tot 16 graden

Zaterdagochtend is het droog met zonnige perioden. In het zuidoosten van het land is het nog zwaarbewolkt met soms nog wat lichte regen of motregen. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met stapelwolken die in het noordoosten van het land tot een enkele plaatselijke bui kunnen leiden. De maxima liggen tussen 11 graden in de Hoge Venen en 15 of 16 graden elders, zegt het KMI.

8 oktober