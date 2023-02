IN BEELD. Voor het eerst in tientallen jaren sneeuwvlokken bij iconisch Hollywoodbord

Noordelijker, in San Francisco, werd de laagste temperatuur in 132 jaar gemeten: vrijdagochtend (lokale tijd) bleef het kwik er steken op 4 graden.



Tientallen miljoenen inwoners in Californië hebben te maken met waarschuwingen door het extreme weer. Naast sneeuw gaat het ook om hevige regenval en hoge windsnelheden. Door de winterstorm zaten in de VS de afgelopen week zowat een miljoen huishoudens zonder stroom. In de Amerikaanse stad Portland viel donderdag al veel sneeuw.