IN BEELD. Vlaanderen wordt wakker onder (dun) laagje sneeuw

Overdag vallen er opnieuw winterse buien (regen, smeltende sneeuw en korrelhagel) in Vlaanderen en sneeuwbuien in de Ardennen. Vooral in de Ardennen zorgt dit voor enkele bijkomende cm sneeuw, maar ook in Vlaanderen kan er tijdens meer intense buien een dun sneeuwlaagje gevormd worden. Het KMI verwacht in Antwerpen en Limburg 1 à 3 cm, in Luik 1 tot 5 cm extra en in Luxemburg 1 à 2 cm.