IN BEELD. Sneeuwzone trekt over ons land: hier wordt de meeste sneeuw verwacht

Een sneeuwzone trekt van west naar oost over ons land. De eerste sneeuw viel vanmiddag in West-Vlaanderen. Inmiddels sneeuwt het ook in het centrum van het land. VTM-weerman David Dehenauw voorspelt dat er op de meeste plaatsen tussen 1 à 5 centimeter sneeuw zal vallen. Wie de weg op moet, kijkt maar beter uit. Voor alle anderen: profiteer ervan, want tegen de avond wordt de dooi al ingezet.

Onder meer in Oostende lag kort voor de middag al een klein wit laagje. Ook veel anderen plaatsen in West-Vlaanderen kleuren wit.

Volledig scherm Aan de Drie Gapers in Oostende lag er vanmiddag al een mooi sneeuwtapijt. © Sofie Defever

De sneeuwzone heeft intussen het centrum van het land bereikt. Tussen 16 uur en 17 uur komt Limburg aan de beurt, voorspelt Dehenauw. Volgens de weerman zal er op de meeste plaatsen tussen 1 à 5 centimeter sneeuw vallen.

Meeste sneeuw

De gebieden langs de Franse grens, vooral in West-Vlaanderen, hebben de meeste kans op de meeste sneeuw. Denk aan bijvoorbeeld Heuvelland en de Kemmelberg. “Daar valt er mogelijk meer dan 5 centimeter op sommige plaatsen”, aldus Dehenauw.

De provincies Namen, Luik en Luxemburg worden getrakteerd op de meeste sneeuw. Een sneeuwlaag tot 8 centimeter wordt daar verwacht.

Dooien

Wie houdt van een wit winterlandschap profiteert er maar best van, want de sneeuwpret is van korte duur. In de vroege avond zal de dooi in het westen van het land al ingezet worden, verwacht Dehenauw.

De dooigrens verschuift daarna geleidelijk aan naar het centrum en oosten van het land. “In de loop van de nacht zou de dooi overal in Vlaanderen moeten zijn ingezet.” Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er later in januari nog sneeuw zal vallen.

Het sneeuwlandschap is een lust voor het oog, maar wie de weg op moet, let maar beter op. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat het wegdek op de E40-A18 tussen Adinkerke en Nieuwpoort erg glad is. De linkerrijstrook is er versperd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) meldt dan weer dat de strooidiensten de hele dag paraat blijven om sneeuw te ruimen en te strooien waar en wanneer nodig. In heel Vlaanderen staan 314 strooiwagens klaar om de gewest- en autosnelwegen te behandelen. Ook de fietspaden worden daarbij meegenomen.

Volledig scherm Waar kan de meeste sneeuw vallen op zaterdag? © NoodweerBenelux

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt en trekken er vanaf het westen een paar regenbuien over het land. In de Ardennen gaat het boven 300 à 400 meter nog om sneeuwbuien.

Vooral na de middag wordt het over het westen en het centrum overwegend droog. De maxima liggen rond of iets boven het vriespunt in de Hoge Ardennen en klimmen tot +6 graden aan de kust. Er waait een matige wind uit west tot noordwest. Aan zee is de noordwestenwind vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 55 km/ u, later overdag iets afzwakkend.

Volgende week

Maandagochtend kan er nog een winterse bui vallen in het oosten. Daarna blijft het vrijwel overal droog met een afwisseling van bewolkte perioden en opklaringen. In de Ardennen echter blijft het overwegend grijs met nevel en lage bewolking. De maxima liggen tussen 0 graden in Hoog- België en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De zwakke zuidwestenwind wordt in de loop van de dag matig uit zuid.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met regen die 's ochtends in Hoog- België zou kunnen aanvriezen. Mogelijk wordt het in de loop van de dag droog vanaf het zuidwesten. Het is zachter met maxima van 3 graden in Hoog- België tot 9 graden aan zee. Het wordt winderig met een overwegend vrij krachtige wind uit zuidzuidwest en windstoten tot 50 à 60 kilometer per uur.

Woensdag wordt het vaak zwaarbewolkt met kans op perioden van regen. De maxima liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig uit het zuidzuidwest met windsnelheden tussen 60 en 80 kilometer per uur.

Donderdag is het wisselvallig met wolken maar soms ook opklaringen. Er vallen enkele buien die in de Hoge Ardennen een winters karakter kunnen hebben. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoge Venen en 6 à 7 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Ook vrijdag blijft het wellicht winderig en zeer wisselvallig met regen of buien. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog- België en 5 graden in Vlaanderen.