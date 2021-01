IN BEELD. Sneeuw trekt over ons land: opgelet voor gladde wegen

Een sneeuwzone trekt van west naar oost over ons land. De eerste sneeuw viel vanmiddag al in West-Vlaanderen. De rest van het land kwam later aan de beurt. Weerman David Dehenauw verwacht 1 à 5 centimeter sneeuw op de meeste plaatsen. Wie de weg op moet, kijkt maar beter uit. Voor alle anderen: profiteer ervan, want tegen de avond wordt de dooi al ingezet.

Onder meer in Oostende lag kort voor de middag al een dun wit laagje. Ook in Blankenberge genieten jong en oud van sneeuwpret. In West-Vlaanderen is het intussen alweer gestopt met sneeuwen.

Elders in het land dwarrelen wel nog sneeuwvlokjes uit de lucht. In Drongen bij Gent ligt genoeg sneeuw om een vierkoppige sneeuwmanfamilie te maken. Ook in het Citadelpark in Gent wordt volop genoten van winterpret. Op de meeste plaatsen viel er tussen 1 à 5 centimeter sneeuw. Plaatselijk kan dat wat meer zijn.

Volg de sneeuwzone live via de sneeuwradar van NoodweerBenelux

De provincies Namen, Luik en Luxemburg worden getrakteerd op de meeste sneeuw. Een sneeuwlaag tot 8 centimeter wordt daar verwacht.

Sneeuwpret in het Citadelpark in Gent.

Ook het centrum van Gent kleurt wit.

Dooien

Wie houdt van een wit winterlandschap profiteert er maar best van, want de sneeuwpret is van korte duur. In de vroege avond zal de dooi in het westen van het land al ingezet worden, verwacht Dehenauw.

De dooigrens verschuift daarna geleidelijk aan naar het centrum en oosten van het land. “In de loop van de nacht zou de dooi overal in Vlaanderen moeten zijn ingezet.” Het ziet er voorlopig niet naar uit dat er later in januari nog sneeuw zal vallen.

In Drongen bij Gent ligt genoeg sneeuw om een vierkoppige sneeuwmanfamilie te maken.

Onder meer in Koksijde ligt er al een mooi laagje sneeuw op het strand.

Sneeuwpret in Blankenberge met de slee.

Sneeuwballen gooien naar volwassenen op het strand van Blankenberge.

Deze man gaat schijnbaar voor het record grootste sneeuwbal rollen.

Een sneeuwman bouwen op het strand gaat ook.

Aan de Drie Gapers in Oostende lag er vanmiddag al een mooi sneeuwtapijt.

Het sneeuwlandschap is een lust voor het oog, maar wie de weg op moet, let maar beter op. Door het winterweer kunnen de wegen er verraderlijk glad bijliggen, zo ondervond ook een bestuurder op de E40 richting de kust. Tussen Nevele en Aalter verloor hij de controle over zijn BMW en botste tegen de vangrail. De bestuurder werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

“Daar waar het sneeuwt zijn de wegdektemperaturen negatief. Dat betekent dat er kans is op gladheid en dat de sneeuw blijft liggen wanneer het eerste gestrooide zout wordt weggespoeld. Dit is nu al het geval in het westen van Vlaanderen, we verwachten dat dit de komende uren ook in de andere provincies voorkomt”, stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Het agentschap vraagt weggebruikers hun rijstijl aan te passen. Afstand houden en de snelheid aanpassen is daarbij de boodschap.

De strooidiensten van AWV proberen de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. “Aangezien de sneeuwval aanhoudt is dit geen makkelijke opdracht”, klinkt het. De verwachting is wel dat de sneeuw vanavond vanaf het westen overgaat in regen.

Waar kan de meeste sneeuw vallen op zaterdag?

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt en trekken er vanaf het westen een paar regenbuien over het land. In de Ardennen gaat het boven 300 à 400 meter nog om sneeuwbuien.

Vooral na de middag wordt het over het westen en het centrum overwegend droog. De maxima liggen rond of iets boven het vriespunt in de Hoge Ardennen en klimmen tot +6 graden aan de kust. Er waait een matige wind uit west tot noordwest. Aan zee is de noordwestenwind vrij krachtig met rukwinden tot 50 à 55 km/ u, later overdag iets afzwakkend.

Volgende week

Maandagochtend kan er nog een winterse bui vallen in het oosten. Daarna blijft het vrijwel overal droog met een afwisseling van bewolkte perioden en opklaringen. In de Ardennen echter blijft het overwegend grijs met nevel en lage bewolking. De maxima liggen tussen 0 graden in Hoog- België en 4 à 5 graden in Vlaanderen. De zwakke zuidwestenwind wordt in de loop van de dag matig uit zuid.

Dinsdag is het zwaarbewolkt met regen die 's ochtends in Hoog- België zou kunnen aanvriezen. Mogelijk wordt het in de loop van de dag droog vanaf het zuidwesten. Het is zachter met maxima van 3 graden in Hoog- België tot 9 graden aan zee. Het wordt winderig met een overwegend vrij krachtige wind uit zuidzuidwest en windstoten tot 50 à 60 kilometer per uur.

Woensdag wordt het vaak zwaarbewolkt met kans op perioden van regen. De maxima liggen tussen 6 graden in Hoog-België en 10 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig tot soms krachtig uit het zuidzuidwest met windsnelheden tussen 60 en 80 kilometer per uur.

Donderdag is het wisselvallig met wolken maar soms ook opklaringen. Er vallen enkele buien die in de Hoge Ardennen een winters karakter kunnen hebben. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoge Venen en 6 à 7 graden in Vlaanderen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind.

Ook vrijdag blijft het wellicht winderig en zeer wisselvallig met regen of buien. De maxima liggen tussen 2 graden in Hoog- België en 5 graden in Vlaanderen.