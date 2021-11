IN BEELD. Pak sneeuw in Ardennen levert prachtige winterbeelden op

Opklarin­gen enige lichtpunt van grijs weekend met regen en matig tot krachtige wind

Zaterdag verwachten we vrij veel wolken over de noordelijke landshelft met soms wat lichte neerslag in de Kuststreek en in de Kempen. Elders verschijnen er, na het ochtendgrijs dat in de Ardennen lokaal hardnekkig kan zijn, soms opklaringen, vooral dan in het zuiden. De maxima schommelen tussen 7 en 9 graden in de Ardennen en tussen 10 en 12 graden in de andere streken. Er waait een overwegend matige en aan zee een vrij krachtige zuidwestenwind, meldt het KMI.

