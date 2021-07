IN BEELD. Foto's en video tonen enorme ravage door zondvloed. Opgestapelde auto's, ingestorte huizen en verwoeste straten

Axel Merckx woont in Canada: “Het is angstaanja­gend dat de hitte zo snel is toegenomen”

1 juli De westkust van Canada wordt geteisterd door een extreme hittegolf. Het uitzonderlijke weerfenomeen heeft maar liefst 103 hitterecords gebroken. Ex-wielrenner Axel Merckx (en zoon van) woont in Kelowna, een stad in de provincie British Columbia: “De afgelopen dagen is het hitterecord al twee keer verbroken.” Magali woont nog meer naar het westen in Vancouver, waar de temperaturen iets draaglijker worden. Maar ook daar was het even alle hens aan dek: “We kochten snel een ventilator, want die zijn overal uitverkocht. Mensen verkopen ze nu online voor honderden dollars.” De Canadese hulpdiensten hebben de handen vol met mensen die bezwijken onder de hitte. Het gaat vooral over senioren. In British Columbia werden al 103 sterfgevallen meer gemeld dan normaal in die periode. Dat zorgt voor heel wat bezorgdheid in het land. Gelukkig beweegt de hittekoepel zich langzaam richting het oosten. Zo kunnen de temperaturen aan de westkust weer beginnen dalen.