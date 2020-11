Ideaal wandelweer: bewolkt maar droog tot 14 graden

Koele en bewolkte dag met af en toe opklarin­gen

15 oktober Vandaag en morgen blijft het koel en meestal droog met wolken in het oosten en opklaringen in het westen, met maxima rond 12 graden in het centrum. Zaterdag is er meer ruimte voor de zon. Zondag is er dan opnieuw meer kans op enkele buien. De maxima liggen ook dan rond 12 of 13 graden in het centrum. Dat voorspelt het KMI.