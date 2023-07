Hoogste temperatuur van het jaar gemeten in Duitsland: kwik bereikt 38,8 graden in Beieren

Ook elders werden hoge temperaturen geregistreerd. In Kitzingen, in het noorden van Beieren, bedroeg het maximum 37,8 graden. In Dresden-Strehlen, in de deelstaat Saksen, en in Notzingen, in de deelstaat Baden-Württemberg, werd 37,3 graden bereikt. Zelfs helemaal in het noorden van Duitsland, aan de Baltische Zee, was het warm: in de badplaats Warnemünde gaven thermometers 33,1 graden aan.