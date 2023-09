Hongkong en andere miljoenensteden zetten zich schrap voor tyfoon

UPDATE Twee grote branden in Canada komen samen: duizenden inwoners maken zich uit de voeten

Door de snelle opmars van het vuur zijn twee grote branden in de Canadese provincie Brits-Columbia samengekomen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten zondag bekendgemaakt. De inwoners blijven zich intussen uit de voeten maken, met duizenden tegelijk. In totaal zijn in heel Canada op dit moment ruim duizend actieve natuurbranden.