Honderden evacuaties vanwege bosbranden in Canada

De Northwest Territories is een dunbevolkte regio in de poolcirkel met korte zomers en lange winters. Tegen middernacht van zondag op maandag werden tweehonderd mensen van de stad Hay River naar de provincie Alberta gevlogen, ruim 800 kilometer naar het zuiden. Dat heeft de radiozender Cabin Radio gemeld via hun website. Later in de nacht volgden de resterende bewoners. Ook in de meer zuidelijke stad Fort Smith zijn evacuaties bevolen.