Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom aan Amerikaanse oostkust

Ook woensdag laat zon zich amper zien

Woensdag krijgen we opnieuw veel wolken met soms wat lichte regen of motregen, vooral dan over de noordelijke landshelft. In de Ardennen is het tijdens de ochtend nog mistig. In de loop van de dag kunnen er hier en daar toch wat korte opklaringen ontstaan. Met maxima van 6 graden in de Hoge Ardennen tot 10 of 11 graden over het westen is het aanhoudend zacht voor dit seizoen. De zuidwestenwind waait zwak in Hoog België en elders zwak tot matig. Dat meldt het KMI.

15 december