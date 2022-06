Hoge ozonconcentraties verwacht, dus opletten met zware inspanningen

Ozonconcentraties zijn ‘s morgens zeer laag en nemen toe in de loop van de dag. De hoogste pieken worden dan ook verwacht in de late namiddag en vroege avond. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 uur en 22 uur. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.