Hoe zit het met de hitte in ons land? Onze weervrouw Jill Peeters legt uit

KIJK. Hoe lang blijft de hitte nog duren?

El Niño is officieel terug, met mogelijke hitterecords tot gevolg: wat is dat voor weerfenomeen? En wat mogen we verwachten in ons land?

Hittegolf

“We nemen vooral voorzorgen om ons later geen zorgen te maken”, verduidelijkt onze weervrouw Jill Peeters. “Het KMI maakt een gemiddelde van de voorbije negentig dagen. We komen uit een zeer nat voorjaar. De lente, bijvoorbeeld de maand maart, was uitzonderlijk nat. Het waterpeil moet natuurlijk op peil blijven. De reserves zijn aangevuld, maar doordat het niet meer regent, zien we die zakken. Voorlopig is alles nog normaal, maar als de droogte zo blijft aanhouden, dan kan ik begrijpen dat er verdere voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.”

Peeters verduidelijk dat we nog niet aan een droogterecord zitten. “Dan moet de droogte langer duren, maar daar kijken we natuurlijk niet naar uit”, klinkt het. Onze weervrouw verwacht dat we vandaag officieel kunnen spreken van een hittegolf. “Er moet gedurende vijf opeenvolgende dagen minstens 25 graden gemeten worden in Ukkel, waarvan het drie dagen minstens 30 graden moet zijn. We hebben vandaag die kaap van 30 graden nodig in Ukkel, dan pas is de hittegolf officieel in ons land”, luidt het.