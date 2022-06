Hittewaarschuwing voor 22 steden in Italië: temperaturen lopen op tot 40 graden

Grootste droogte in Italië in 70 jaar dreigt uw winkelkar duurder te maken

Parmezaanse, Gorgonzola- en Grana Padanokaas, hazelnoten (voor Nutella), kwaliteitstomaten.... de productie van allerlei lekkernijen die in onze winkelrekken te koop zijn, is in gevaar door de ergste droogte in 70 jaar in het noorden van Italië. Boeren uit de regio slaken een noodkreet want ze verwachten dat de productie met de helft daalt als de droogte aanhoudt. De prijsstijgingen zullen we hoe dan ook voelen in onze winkelkar.

29 juni