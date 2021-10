Hitterecords sneuvelen in Zuid-Korea, China, Marokko en Iran: temperaturen tot 46 graden gemeten

Nadat het zuiden van Europa deze zomer gebukt ging onder uitzonderlijk warme temperaturen sneuvelen de hitterecords voor de maand oktober in onder meer Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook in China is er in oktober een recordtemperatuur van 38,9 graden Celsius opgetekend. In Iran werd het zelfs 46 graden.

De maand oktober is nog maar net begonnen of er zijn al records gesneuveld. Op verschillende delen van de wereld worden momenteel bijzonder warme temperaturen geregistreerd.

In Zuid-Korea, waar de vorige records in de maand oktober van 1977 en 2016 dateren, is er een nieuw hitterecord van 32,3 graden geregistreerd. In Gangneung, een stad in het noordoosten van Zuid-Korea wordt het normaal deze tijd van het jaar niet warmer dan 25 graden. Bij de vorige records was het telkens 32,1 graden warm.

Ook in China is in de provincie Hunan een record voor de maand oktober gemeten. Met een maximumtemperatuur van 38,9 graden gaat het om een gelijkspel met het vorige record. Naar voorspelling zal de temperatuur de komende dagen echter nog stijgen waardoor het warmterecord alsnog verbroken zal worden.

Nog warmer is het in Marokko en Iran waar temperaturen van 43,5 en 46 graden zijn gemeten. Het vorig record in Marokko dateert van oktober 2019 toen een temperatuur van 42,6 graden werd geregistreerd. Dat is een dus een stijging van bijna een volledige graad. In Iran wordt het vorige record van 2015 (45,6 graden) met een verschil van 0,4 graden verbroken.

Toename in intensiteit en frequentie van hittegolven

Volgens meteoroloog Scott Duncan staan deze hitterecords vol met de vingerafdrukken van de klimaatverandering. “We zien een wereldwijde toename in de intensiteit en frequentie van hittegolven. Niet alleen het zuiden van Europa wordt eraan blootgesteld.”

Hoe de toekomst er volgens hem zal uitzien? “De eerste jaren zullen er ongeveer hetzelfde uitzien.” Daarmee doelt hij op frequente hittegolven die op hun beurt gepaard kunnen gaan met bosbranden. “Verder in de toekomst kijken is moeilijk.”

