Hitterecord in Turkije van 49,5 graden Celsius

Update WEERBE­RICHT. Lokaal felle buien met onweer en rukwinden: code geel in heel het land, noodnummer 1722 geacti­veerd

De zomer maakt volgende week zijn rentree, maar dit weekend moeten we nog even op de tanden bijten. Weerman David Dehenauw voorspelt vandaag wisselend tot vaak zwaarbewolkt weer met regen vanuit het westen. Tegen de avond krijgen we soms buien, die lokaal fel kunnen zijn, met onweer en rukwinden. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor de regen in heel het land en Binnenlandse Zaken activeerde het noodnummer 1722 voor niet-levensbedreigende storm-en waterschade. De temperatuur schommelt tussen 15 en 19 graden.