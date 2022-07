Hitterecord aan diggelen in Verenigd Koninkrijk: met 40,2 graden Celsius warmste dag ooit en kwik blijft stijgen

Het vorige record dateerde van juli 2019, toen 38,7 graden gemeten werd in Cambridge. Het is de eerste keer dat het kwik de 40 graden passeert bij de Britten.

Het nieuwe record werd om 12.50 uur lokale tijd (13.50 uur in België) opgetekend in Heathrow (Londen), bekend van de luchthaven. Het gaat om voorlopige cijfers, die wel nog bevestigd moeten worden. Met Office verwacht later op de dag echter temperaturen tot wel 41 of 42 graden in sommige regio’s in het oosten van Engeland en dat zou het record al meteen weer breken.